Calciomercato Juventus: Milik subito, Haaland nel 2022

Calciomercato Juventus, Haaland nel domani dei bianconeri: resta ancora un obiettivo di Fabio Paratici

Calciomercato Juventus – Milik e Haaland | La società bianconera non ha mollato il centravanti che ha fatto letteralmente impazzire mezza Europa. Poco prima dell’approdo al Borussia Dortmund c’era stato un tentativo da parte della Juventus, poi tutto è sfumato, perché il potentissimo attaccante norvegese, ha scelto la via che ha portato alla Bundesliga.

Una scelta dettata anche dalla titolarità che avrebbe avuto in Germania, situazione che non poteva essere garantita altrove, come più volte ribadito dall’agente Mino Raiola. Motivo per cui, adesso, la situazione sarebbe del tutto cambiata: Erling Braut Haaland sta macinando gol su gol, centravanti inarrestabile che ha già totalizzato 41 gol in 34 partite in stagione, con la maglia del BVB addirittura vanta già 13 gol in 12 apparizioni. Una vera e propria macchina da gol, che si è confermata anche quando si è spostato dall’Austria alla Germania, dimostrando il suo incredibile valore.

Ultime Juventus: per Sarri arriva prima Milik, poi sarà assalto alla clausola di Haaland

Aveva bisogno di uno step in più per crescere definitivamente e ora la Juventus non ha più intenzione di aspettare. Al margine di questa stagione, Fabio Paratici farà un assalto in casa Napoli, per garantire a Maurizio Sarri una spalla perfetta a Cristiano Ronaldo: il nome è quello di Arkadiusz Milik, attaccante che lo stesso tecnico di Figline ha avuto a disposizione nell’esperienza a Napoli.

E’ lo scenario di mercato che raccontano i colleghi di Tuttosport, con il club piemontese che prima andrebbe a prelevare Milik dal Napoli, poi per la Juventus che verrà, sarà assalto alla clausola rescissoria di Erling Haaland. E’ proprio nel nome del norvegese che la Juventus vorrà costruire il club del domani: è un obiettivo, i bianconeri non lo hanno mai mollato.