Calciomercato Juventus, Havertz getta acqua sul fuoco

Oggi Kai Havertz ha dato l’ennesima prova della sua qualità con la seconda doppietta da quando è ricominciata la Bundesliga. Al termine della gara, si è soffermato davanti alle telecamere per parlare dei rumour di mercato che lo hanno accostato, tra le altre, anche alla Juventus.

Calcio mercato Juve, Havertz è scatenato

Con la doppietta al Borussia Moenchengladbach, il talentuso trequartista ha raggiunto quota 10 gol e 5 assist in campionato. E se pensiamo che veniva da un’altra doppietta, al Werder Brema, comprendiamo come soprattutto in questo periodo le attenzioni delle big d’Europa siano soltanto per lui. Anche perché il fatto anagrafico è dalla sua parte: classe ’99, compirà 21 anni il mese prossimo.

Anche la Juventus è da tempo su di lui, ed anche nelle ultime settimane se n’è parlato grazie ad alcuni rumour. Voci che sono arrivate anche all’orecchio del ragazzo, che butta acqua sul fuoco: “Non mi piace parlare troppo, so che ci sono molte speculazioni. Mi concentro sulla stagione e vedrò dopo. Sono molto grato al Leverkusen e non voglio confonderlo in alcun modo“.

Havertz-Juventus, i dettagli dell’affare

Dopo averlo affrontato quest’anno, Paratici è sempre più convinto: acquistarlo sarebbe un grandissimo colpo. Ma a che prezzo? Nonostante il suo contratto col Bayer abbia una scadenza relativamente vicina (2022), il suo cartellino non scende al di sotto dei 100 milioni di euro. Proprio perché così legato al club che l’ha lanciato, Havertz non s’impunterebbe mai per essere ceduto. Senza contare che, come abbiamo già detto, su di lui ci sono le più grandi d’Europa.