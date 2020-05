Calciomercato Juventus Boga | La stagione di Jeremie Boga, prima dello stop dovuto al Coronavirus, si è riveltato una delle più grandi rivelazioni del calcio italiano. Il Sassuolo a fine stagione potrebbe ricavarne un bel gruzzoletto da reinvestire sul mercato per rinforzare la rosa.

Sassuolo, c’è la fila per Boga

Per i neroverdi ci sono più possibilità di cessione. Il Chelsea detiene un diritto di recompra fissato a 16 milioni di euro che permetterebbe ai Blues di rivendere a cifre superiori l’esterno franco-ivoriano ma Abramovich non sembra intenzionato a valutare questa opzione. In Serie A hanno mostrato grande interesse Milan e Napoli su tutte che arriverebbero ad offrire circa il doppio al Sassuolo per anticipare la concorrenza. Nelle ultime settimane, però, pare che anche il Barcellona abbia cercato di capire la fattibilità dell’affare, forti dell’amicizia con i neroverdi.

Calciomercato Juventus, Boga ora è un obiettivo

All’Allianz Stadium di Torino, Boga ha segnato uno dei suoi gol più belli in stagione contro la Juventus. Il pallonetto a Buffon è probabilmente rimasto nella mente dei dirigenti juventini che nelle ultime ore si sono portati avanti per l’esterno neroverde. Stando a quanto riferisce Don Balon, infatti, le trattative per vedere Boga con la maglia della Juventus nella prossima stagione sarebbero in fase molto avanzata e la firma potrebbe addirittura arrivare nelle prossime settimane.