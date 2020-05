Calciomercato Inter, Lautaro ad un passo dal Barcellona: l’annuncio di Setien

Calciomercato Inter: Setien promuove Lautaro

Calcio Mercato Inter Lautaro | Il mercato di Serie A continua ad andare avanti, e lo fa a ritmi altissimi. Le principali big del nostro campionato si stanno attivando parecchio sia per quanto riguarda i colpi in entrata che quelli in uscita, e in questi ultimi giorni pare stiano arrivando voci sempre più forti sul futuro di Lautaro Martinez. L’Inter vorrebbe blindare il suo gioiello, ma il pressing del Barcellona si fa ogni giorno sempre più intenso, tanto da far quasi rassegnare i nerazzurri.

La trattativa con molte probabilità sarà completata nel giro di poco, e pare che manchi ormai pochissimo affinchè ci possa essere il passaggio del Toro ai blaugrana. In più poco fa sono arrivate delle parole molto importanti del tecnico del Barcellona Setien, il quale ha “promosso” l’eventuale arrivo dell’ex Racing:

“Suarez ha parlato di Lautaro? Sicuramente è un elemento che può adattarsi alla nostra squadra. Ha le caratteristiche che cerchiamo, ma ci sono anche altri obiettivi”

Ultime Inter: addio Lautaro, caccia al sostituto

L’addio di Lautaro sembra ormai scontato, e i nerazzurri dovranno abituarsi alla cosa cercando un valido sostituto. I nomi sul taccuino sono tantissimi, ma due in particolare esaltano i tifosi: Cavani e Aguero, veri e propri sogni nel cassetto.