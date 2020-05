Calciomercato Inter e Juventus, Chiesa e Tonali: si accende la sfida

Calciomercato Inter e Juventus: è sfida mercato per Chiesa e Tonali

Calciomercato Inter e Juventus – Chiesa e Tonali | Sono i due oggetti del desiderio ed entrambi, con molta probabilità, potrebbero lasciare i propri club. Chiesa e Tonali hanno letteralmente fatto impazzire i dirigenti di ogni club tra le big. Forse più il primo tra i due, potrebbe decidere di restare. Lo slittamento ad Euro 2021, infatti, rappresenta una vera e propria piaga per le intenzioni di Inter e Juventus, club intenzionati a prelevare i due giovani talenti. Il motivo è molto semplice: entrambi cercano spazio. I due calciatori, talenti ormai esplosi in Serie A, avrebbero forse voglia di essere ancora protagonisti indiscussi all’interno dei propri club, per convincere il Commissario Tecnico della Nazionale, Roberto Mancini. Vogliono evitare la beffa di giocare con meno continuità in Serie A.

Ultime Inter e Juventus, Marotta e Paratici accendono la sfida di calciomercato

E’ sfida mercato tra Inter e Juventus, come evidenziano i colleghi de Il Giornale. Molto dipenderà dalle uscite, per entrambi i club. Il costo di Chiesa e Tonali è vertiginosamente schizzato alle stelle e, per tale motivo, solo le cessioni potrebbero andare a finanziare gli acquisti. Infatti, in casa Inter, i soldi in arrivo dalle cessioni di Lautaro Martinez e Icardi, potrebbero esser utilizzati in parte per l’acquisto di uno dei due perni. Per quel che riguarda la Juventus, invece, arriveranno attraverso quelle di Rabiot e Pjanic, entrambi in uscita da Torino.