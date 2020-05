Calciomercato Inter, D’Amico spiazza tutti per Kumbulla

Il direttore sportivo dell’Hellas ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport, affrontando molti temi tra cui il mercato ed il futuro di Marash Kumbulla.

Calcio mercato Inter, andata per Kumbulla?

Artefice di un mercato a dir poco sontuoso per le risorse a disposizione, il direttore sportivo del Verona spiega i prossimi passi degli scaligeri. “Il prossimo mercato sarà improntato al risparmio“, commenta il dirigente, “squadre piccole come il Verona non potranno rifiutare certe offerte per certi giocatori. Per il momento però siamo concentrati sulla ripresa delle attività, poi vedremo alla fine del campionato“.

Ma chiunque pensi che il club venderà agevolmente i propri pezzi pregiati dovrà ricredere. Se non dovesse arrivare l’offerta giusta per Kumbulla ad esempio, il centrale resterebbe al Bentegodi. “Quest’anno ha fatto un grande campionato“, afferma D’Amico, “siamo felici che venga dal settore giovanile perché è un simbolo del grande lavoro del presidente Setti. Cessione record per la società? Crediamo che valga più di 25 milioni, non è scontato che parta. Facciamo una valutazione tecnica e c’è ancora tanto tempo“. Il riferimento è alla vendita di Iturbe, record attuale del club, con 24,5 milioni di euro.

