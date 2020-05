Calciomercato Inter, Cavani torna in Italia: pronto il riscatto di Icardi al PSG

Calciomercato Inter, Cavani arriva e Icardi resta: arriva lo sconto al PSG

Calciomercato Inter – Cavani e Icardi | Arrivano direttamente dal PSG le soluzioni che interessano all’Inter. L’amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, nella scorsa estate spedì alla società transalpina, il calciatore argentino, Mauro Icardi, per assicurargli una nuova vita ai piedi della Torre Eiffel. Ad oggi si valuta ancora una soluzione, considerando il riscatto molto importante per lo stesso calciatore, con il club parigino che non sarebbe disposto ad esercitare.

Le cifre raggiungono numeri molto alti, motivo per cui, il ds Leonardo andrà a chiedere uno sconto, che la società di Suning potrebbe concedergli. Il motivo è molto semplice: l’addio di Icardi, vorrebbe dire rinnovo di Cavani, per restare a Parigi da protagonista, ed è una soluzione che il club interista vuole evitare. Il matador è tra gli obiettivi numero uno dell’Inter.

News Inter, “Tango a Parigi”: porta scorrevole con Icardi, Cavani tornerebbe in Serie A

E’ questo lo scenario di mercato che raccontano i colleghi della Gazzetta dello Sport, con un vero e proprio “Tango a Parigi”, come titolato dagli stessi colleghi della rosea. Sul tavolo sarebbe già pronto un ingaggio importantissimo per Edinson Cavani, ma prima il Paris Saint-Germain vuole riflettere con lui sul futuro, per capire quali dinamiche ci saranno su Mauro Icardi. Prima di lasciar andare via Cavani a costo zero, la società parigina vuole assicurarsi il riscatto di Icardi. E da Milano, per tale motivo, potrebbero calare le pretese economiche.