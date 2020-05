Calciomercato Inter, per l’attacco piace anche Cunha

L’Inter di Antonio Conte sta preparando la ripresa della Serie A: al tempo stesso l’ad Marotta scandaglia il mercato alla ricerca di un colpo in attacco.

Calcio mercato Inter, rebus attacco

Il rebus più grande per quanto riguarda il calciomercato, se si parla di Inter, si trova sicuramente in attacco. Al momento, soltanto Lukaku è sicuro di un posto anche l’anno prossimo. Alexis Sanchez, in prestito dal Manchester United, è stato protagonista di un’annata sfortunatamente difficile e non sarà riscattato; Esposito è ancora acerbo per poter rientrare a pieno titolo tra i pilastri del progetto nerazzurro, pur riconoscendo al ragazzo un grande valore. E ovviamente, Lautaro Martinez: el Toro è stato invece autore di una splendida annata fino alla sospensione della Serie A, al punto tale da attirare il Barcellona con il quale pare ormai aver raggiunto anche un accordo.

Ultime mercato Inter, il colpo Acunha

Per questo, per quanto riguarda il settore offensivo, gli acquisti saranno molteplici. Secondo quanto riferito da Sky, a Marotta piace tanto, tantissimo, Matheus Cunha, attaccante brasiliano classe ’99 in forza all’Hertha Berlino. Il club tedesco però è convinto di avere tra le mani un tesoro e vuole massimizzare i profitto: si parte infatti da una valutazione del suo cartellino di 35-40 milioni. Probabilmente sono troppi per i nerazzurri, che però osservano interessati l’andamento della sua crescita, mentre puntano al vero obiettivo per l’attacco.