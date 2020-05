Calciomercato Inter, Aguero in nerazzurro? Le parole dell’agente

Calciomercato Inter: Aguero, arriva l’annuncio del suo agente

Calcio Mercato Inter Aguero | Il mercato dell’Inter continua con grande intensità, ed è ormai evidente che il tutto ruoti intorno al futuro di Lautaro. L’argentino è sondato dal Barcellona, ed è sempre più probabile che il Toro possa raggiungere Messi e compagni per la prossima stagione. Ai nerazzurri servirà trovare un sostituto, e nelle ultime ore si è fatto anche il clamoroso nome di Sergio Aguero. Il connazionale di Lautaro sarebbe un vero e proprio sogno, ma a spazzare via tutte le indiscrezioni ci ha pensato il suo agente, Hernan Reguera, il quale ha parlato ai microfoni di InterNews:

“Aguero è legato ad un contratto con il City fino al 2021, quindi non c’è nessuna possibilità che lasci la squadra inglese. Non ha parlato con l’Inter, anche perchè lui è felice in Inghilterra, poi si vedrà”

News Inter: Aguero sfuma, sogno Werner e Cavani

Aguero con moltissime probabilità non verrà a giocare nell’Inter, ed è per questo che i nerazzurri dovranno trovare altre strade da percorrere. L’attaccante top serve a Conte, e tra i tanti nomi restano obiettivi possibili Werner e Cavani. Il tedesco sarebbe un acquisto importante anche per il futuro, il Matador darebbe tantissime garanzie per esperienza e familiarità con il campionato.