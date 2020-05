Tweet on Twitter

Calciomercato Fiorentina Pezzella | Il calciomercato è sempre attivo nonostante lo stop prolungato dei campionati a causa del Coronavirus. I club di Serie A pensano ai colpi per la prossima stagione ma non avranno le stesse disponibilità economiche del solito e dovranno pensare a colpi intelligenti a costi ridotti.

Uno dei calciatori al centro di importanti trattative potrebbe essere German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, in scadenza di contratto con i viola nel 2022. Piace a Napoli e Roma che in estate proveranno ad acquistarlo. A spegnere le voci di mercato, però, è lo stesso difensore argentino che ai microfoni di Tuttosport parla di Firenze come casa.

“Abbiamo una proprietà molto ambiziosa, una società solida, sono già state gettate le basi per il nuovo centro sportivo che sarà il più grande d’Italia e si sta facendo di tutto per dotare la squadra di un nuovo impianto. A Firenze mi sento a casa. A gennaio è stata fatta una campagna acquisti molto importante a dimostrazione delle volontà di Commisso. Il presidente ci tiene tantissimo, sono certo che con lui la Fiorentina otterrà grandi risultati”.

Pezzella: “Coronavirus, ritorno in campo e Ribery, vi dico tutto”

Il capitano viola, poi, ha parlato della sua lotta contro il Coronavirus e del ritorno ai campi di allenamento in cui ha incontrato di nuovo Franck Ribery.

“E’ stato fantastico rivedere i compagni. E’ bello pensare che pian piano ci si stia riappropriando della normalità: per me lo è stato tornare al Centro sportivo e di nuovo girare per Firenze”.

Coronavirus? “E’ stato un momento duro ma per fortuna oramai è passato. Tutti mi sono stati umanamente molto vicini pur non potendolo fare di persona. Ora voglio guardare avanti”.

Ribery? “E’ un grandissimo come uomo e come calciatore. Ha una voglia matta di tornare a giocare, ha energia che sprizza da tutti i pori”.