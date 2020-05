Calciomercato Juve, Setien chiama Pjanic e poi anche Lautaro Martinez dell’Inter

Calciomercato Barcellona Pjanic Lautaro Martinez Setien | Quique Setién, allenatore del Barcellona, non usa pretattica o altro. Il tecnico dei blaugrana non si nasconde e annuncia senza problemi le strategie di calciomercato del Barcellona. A BeIn Sports International, l’allenatore dei catalani ha parlato in particolare di Lautaro Martinez e Pjanic. I due calciatori di Inter e Juventus sono continuamente accostati al Barcellona e potrebbero lasciare la Serie A la prossima sessione di calcio mercato.

Calciomercato Barcellona, Setien: “Lautaro e Pjanic grandi giocatori, possono arrivare”

I due talenti della Serie A continuano a ricevere diverse avances da molti club, ma pare che ora hanno ben deciso il loro futuro. Pjanic e Lautaro ora vogliono solo il Barcellona e giocare al fianco di Leo Messi. Setien, nelle ultime ore, ha rivelato il suo interesse e quello del club per i due calciatori del campionato italiano. Per l’allenatore del Barcellona Pjanic e Lautaro sono due grandi calciatori che starebbero benissimo nel proprio club e che vorrebbe allenarli. Poi è tornato a parlare sul possibile ritorno di Neymar che non sembra così impossibile. Diverso il trattamento di elogi per Semedo e Arthur (i due calciatori sono entrambi messi in uscita proprio nelle trattative che porterebbero a Pjanic e Lautaro). Infine ha spiegato che spingerà per la conferma sia di Rakitic che di Vidal.