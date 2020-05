Calciomercato Atalanta: Castagne pronto a lasciare la Serie A

Ultime Inter Castagne Atalanta Inter Napoli | Timothy Castagne, esterno belga dell’Atalanta, è pronto a salutare il club di Gasperini e anche la Serie A. Il calciatore non rinnoverà il proprio contratto con la Dea in scadenza nel 2021. Per questo su di lui si sono fiondati diversi club, come anche Inter e Napoli che lo seguono già dallo scorso anno. La valutazione per la cessione del calciatore da parte dell’Atalanta è di circa 20 milioni di euro, ma potrebbe partire anche per 15. Intanto, tra i club di Serie A però ora spunta la pista che porta alla Premier League. Diversi i club che nell’ultimo anno hanno messo gli occhi sul calciatore belga. E’ stato proprio lui però a chiudere leggermente le porte a Napoli e Inter per confermare come possibile prossima destinazione l’Inghilterra e il campionato inglese.

Calciomercato Atalanta, Castagne allontana Napoli e Inter: “Voglio la Premier”

Nelle ultime ore, Castagne, ha parlato ai microfoni dell’emittente belga RTBF in merito a quel che sarà del suo futuro. Il calciatore ha confermato di trovarsi benissimo in Italia e a Bergamo, ma che se dovesse fare una scelta per la prossima stagione sceglierebbe di giocare nel campionato inglese. La Premier League chiama e Castagne risponde, il giocatore ha voglia di confrontarsi nel campionato più prestigioso del mondo. Ora Inter e Napoli in una trattativa contro un club inglese partirebbero quindi sfavoriti.