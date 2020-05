Disprezzo per il distanziamento a Brescia, i locali chiusi alle 21:30

Tweet on Twitter

Gente senza mascherina, o peggio ancora sotto il mento, distanze non rispettate: lo spettacolo andato in scena in piazzale Arnaldo a Brescia ha costretto il sindaco ad intervenire ed istituire un coprifuoco.

A Brescia il coronavirus torna a fare paura

Già ieri sera, gli agenti hanno dovuto contingentare gli accessi alla piazza intorno a mezzanotte, vista la grande affluenza di giovani a seguito dell’allargamento delle maglie del lockdown. Purtroppo, come riporta il Fatto Quotidiano, la situazione è presto sfuggita di mano. Nonostante quella di Brescia sia una delle province italiane più colpite dal virus. “O riusciamo a contingentare gli accessi o firmo un’ordinanza di chiusura della piazza“, aveva detto il sindaco Del Bono. Detto fatto, per il 23 ed il 24 maggio a Brescia è stato istituito una sorta di coprifuoco per i locali della zona, con una chiusura obbligatoria alle 21:30 e fino alle 5:00 del giorno successivo.

