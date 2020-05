Coronavirus Bollettino Protezione Civile 23 Maggio | L’Italia è entrata pienamente nella Fase 2 della lotta al Coronavirus e pian piano sta cercando di uscirne senza ulteriori danni. Gli Ospedali hanno iniziato a svuotarsi nelle scorse settimane ma il Governo chiede ancora sforzi importanti ai cittadini per contenere quanto più possibile l’emergenza.

I dati della Protezione Civile

In attesa di conoscere il bollettino della Protezione Civile che, come al solito, sarà spiegato da Angelo Borrelli, andiamo a dare uno sguardo ai dati di ieri.

Le vittime da covid-19 in Italia sono state 130 nella giornata di ieri. Gli attualmente positivi sono 59.322 (642 nuovi casi): era del 26 marzo che tale numero non scendeva sotto le 60.000 persone. Di questi 595 sono ricoverati in terapia intensiva (-45 rispetto a ieri), mentre 8.957 sono in ospedale con sintomi.

