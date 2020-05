Tweet on Twitter

Share on Facebook

Serie A: play-off scudetto, le squadre coinvolte

Serie A, clamoroso ribaltone. Altro che stagione finita, ora l’ipotesi playoff comincia a prendere corpo.

Il lungo stop imposto dal Coronavirus, ha costretto a fare i conti con una situazione molto complicata

Come ripetuto da mesi, il grande obiettivo dei vertici del calcio italiano è quello di riuscire a concludere i campionati con tutte le gare. La data per la ripartenza è già stata potenzialmente individuata nel 13 giugno e le linee guida ora sembrano stabilite.

Tuttavia, non si può non tenere conto del fatto che la situazione è in continua evoluzione e che quindi tutto potrebbe saltare.

Ultime Serie A: play-off a 6 squadre

Comunque vada, i tempi per portare a termine la stagione saranno stretti e quindi, in caso di un ulteriore stop, si passerebbe al ‘Piano B’: la disputa dei playoff e dei playout per stabilire la classifica.

Come riportato da ‘Repubblica’ il piano della FIGC sarebbe quello di coinvolgere tutte le squadre. Queste sarebbero divise di fatto in tre gruppi andando a lottare per grandi obiettivi.

A stabilire la suddivisione sarebbe ovviamente la classifica. La prime sei si contenderebbero lo Scudetto, con Juventus e Lazio (le prime due in classifica) che partirebbero dalle semifinali, con Inter-Napoli e Atalanta-Roma nel primo turno.

Le otto squadre di centro classifica, quindi dal Milan all’Udinese potrebbero invece essere coinvolte per i playoff per l’Europa League (quindi il settimo posto), mentre le ultime sei (ovvero Torino, Sampdoria, Genoa, Lecce, SPAL e Brescia), si giocherebbero la salvezza.