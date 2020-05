Ripresa Serie A, Gravina: “Playoff piano B, sciopero calciatori paradossale”

Ripresa Serie A – FIGC, Gravina parla dello sciopero calciatori e playoff

News Serie A Gravina ripresa campionato playoff sciopero calciatori | Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è da giorni che parla e spiega che il mondo del calcio è pronto alla ripresa della stagione. Si cerca di perfezionare al meglio il Protocollo Serie A per ripartire il prima possibile, ma quasi sicuramente sarà il 20 giugno la data per la ripresa. Intanto, in caso di nuovi casi di contagio nel mondo del calcio italiano e quindi ad uno stop ulteriore, si andrà dritti per la via di playoff e playout. E’ stato lo stesso Gravina ad annunciarlo a Repubblica.

News Serie A, Gravina: “Playoff piano B, sciopero calciatori paradossale”

Il numero uno della Federazione ha parlato anche del possibile e clamoroso colpo di scena che riguarda i calciatori. E’ possibile che il Governo decida di dare il via libera per la ripresa del campionato dal 20 giugno, ma i calciatori decidessero di scioperare. Tra tagli stipendi e sicurezza in campo, i calciatori vogliono essere tutelati. Sarebbe paradossale pensare a uno sciopero dei calciatori oggi che l’Italia cerca di ripartire, ha annunciato Gravina. Nel mondo del calcio c’è il rischio che in tanti perdano i propri posti di lavoro, per questo il presidente FIGC spinge per la ripresa Serie A. Intanto, sono stati annunciati play-off e play-out come piano B in caso di nuovo stop per Coronavirus.