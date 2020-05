Notizie Juventus, Rugani: “Ho avuto paura, mi sentivo strano dopo l’Inter”

Il difensore della Juventus Daniele Rugani racconta la sua esperienza con il coronavirus ai microfoni di Sky Sport.

Ultime Juve, la parole di Rugani a Sky Sport

“Dopo 3 giorni dal termine della gara contro l’Inter ho cominciato a sentirmi strano. Mi sono misurato la temperatura e ho visto che mi stava salendo la febbre: a quel punto in via precauzionale mi sono messo in isolamento“. Il centrale bianconero racconta la sua lotta contro l’epidemia che ha devastato il mondo e al termine della quale è uscito vincitore.

“Adesso sto bene, ma diciamo che è stato un mese particolare. Mettiamola così, sono contento che tutto si sia risolto per il meglio. Mi sono spaventato perché Michela è incinta. I medici ci hanno tranquillizzato, ci hanno detto che la gravidanza non avrebbe avuto problemi e solo in quel momento ci siamo tranquillizzati. Anzi, a quel punto ci ha dato forza”.

Notizie Juventus, Rugani vuole giocare di più

Sul calcio a porte chiuse: “Ho visto la Bundesliga, fa strano. Penso che in campo si marcano stretti, e poi vedo lo stadio vuoto o la distanza in panchina.Fa strano, ma dobbiamo fare tutto ciò che è possibile per scendere in campo in sicurezza“. Non manca infine una dichiarazione che può essere letta anche in ottica mercato: “Sicuramente speravo di giocare di più. Però l’allenatore fa le sue scelte e io penso a fare il mio lavoro nel migliore dei modi possibili“.