Notizie Inter, Mourinho svela: “Champions? Ecco quale momento è stato duro”

Ultime Inter | José Mourinho, ex allenatore dell’Inter, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Tuttosport 10 anni dopo lo storico triplete:

Le parole di Mourinho

«Il meglio in carriera l’ho dato dove ero a casa, dove sentivo le emozioni di tutti. Da Moratti all’ultimo dei magazzinieri. Io una Champions l’avevo già vinta e lo facevo per loro. Mi è capitato di pensare prima a me che agli altri: all’Inter, mai. Questo succede in una famiglia: quando diventi padre, capisci che c’è qualcuno più importate di te, tu sei al secondo posto».

Moratti?

«Dieci anni dopo siamo ancora tutti insieme. Proprio l’altro giorno ho parlato con Alessio, ai miei tempi era autista del club: quando capita di parlare ancora dopo 10 anni con l’autista della squadra. Io non sono fake, sono originale nei rapporti».

Momenti duri?

«Soprattutto dopo la sconfitta di Bergamo (3-1, gennaio 2009). Fui molto violento con i giocatori e gli dissi di aver vinto scudetti di merda e basta capii che li avevo feriti, perché solo dopo ho capito come era andata in Italia, mi scusai».

Momenti difficili?

«A Kiev la svolta. All’85’ eravamo fuori, se cambi il tuo destino in 4’ è sempre un momento chiave. Ma è stata fondamentale anche Roma, il 5 maggio: il sogno era la Champions, lo scudetto era un obbligo, vincere la Coppa Italia fu come dirci “E una, passiamo alla seconda”. Mi piace rivedere quella partita con uno dei miei assistenti, Giovanni Cerra, che piange sempre».