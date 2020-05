Morto Gigi Simoni, l’ex tecnico dell’Inter aveva 81 anni

Lutto nel mondo del calcio: Gigi Simoni ci lascia, aveva 81 anni

Morto Gigi Simoni – Lutto nel mondo del calcio | La morte di Gigi Simoni lascia un gran vuoto nei tifosi dell’Inter ma non solo. L’uomo vinse la Coppa UEFA nel ‘98.

Morto Gigi Simoni, l’allenatore gentiluomo

Gigi Simoni era stato ricoverato lo scorso 21 giugno, in estate, dopo un malore che lo ha colpito mentre si trovava nella sua casa di San Piero a Grado, in provincia di Pisa. Era apparso chiaro sin da subito ai medici dell’ospedale Cisanello come la situazione fosse molto grave: già dalle prime ore dopo il suo arrivo al nosocomio pisano, amici e parenti hanno affollato il suo capezzale, mentre sui social migliaia di persone gli hanno dedicato messaggi di sostegno. Ha affrontato un lungo periodo veramente difficile, e ci ha lasciati nella giornata di oggi.

Era rimasto nel mondo del calcio fino a poco tempo fa, come dirigente del Gubbio, ed era apprezzato opinionista, gentile e garbato. Il suo stile gli ha dato la nomea di tecnico gentiluomo: mantenne il suo aplomb anche nella sopportazione di uno degli episodi più discussi della storia del calcio come il rigore Iuliano-Ronaldo. Quell’anno però riuscì comunque a portare un titolo a casa: si tratta della Coppa UEFA, vinta in finale contro la Lazio battuta per 3-0.