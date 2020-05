Mercato Inter, senti Vidal: “Sono felice a Barcellona”

Ultime Inter, Vidal giura amore al Barcellona? Artura Vidal è da mesi accostato all’Inter sul mercato, ma il centrocampista in serata ha ancora una volta allontanato l’ipotesi nerazzurra.

Il cileno ha detto la sua sull’ottimo rapporto con Barcellona e i suoi compagni di squadra. Queste le sue parole durante una diretta Instagram:

«In spagna mi sento a mio agio e felice, meglio che mai. Sono arrivato al Barcellona dopo la mia seconda operazione al ginocchio, non nelle migliori condizioni, ma adesso il mio stato di forma è migliorato molto. Ho degli ottimi amici, vado d’accordo con tutti, specialmente con Leo, Luis, Jordi, Geri (parla di Messi, Suarez, Jordi Alba e Piquè, ndr.) … Sono felice in città come anche i miei figli. Qui sto bene con la mia famiglia e mia mamma è felice».

Ultime Inter, Vidal si allontana?

Altro che ritorno, dunque, il primo pensiero per il centrocampista cileno sembra quello di voler restare in Catalogna dove ha trovato serenità in campo e fuori. A questo punto l’ipotesi di un coinvolgimento del centrocampista nell’affare Lautaro Martinez si fa sempre meno concreta. Per questo motivo l’Inter potrebbe virare su altri obiettivi di mercato in vista dell’estate.