Inter-Juventus, pubblicata l’osservazione arbitrale: scoppia lo scandalo

Inter-Juventus, svelata l’osservazione arbitrale: l’operato di Orsato fu giudicato buono

Inter-Juventus, osservazione arbitrale | E’ ri-scoppiata la polemica in Italia, a seguito di alcune parole in merito ai fatti di Inter-Juventus di due stagioni or sono. Prima con le parole dell’ex capo della Procura Federale, Giuseppe Pecoraro, poi con quelle dell’ex fischietto di Serie A, Claudio Gavillucci. L’ex arbitro aveva tuonato nuovamente sulla questione legata a quel match, dagli episodi molto controversi. Da un estratto del suo libro, pubblicato dal collega Marco Giordano attraverso il proprio profilo Facebook, si racconta proprio degli episodi di quella partita.

Inter-Juventus, poca trasparenza dall’AIA: l’estratto dal libro dell’ex arbitro Gavillucci

“Buono” è il voto assegnato ad Orsato, l’osservazione arbitrale aveva giudicato così la prestazione dell’arbitro in quella serata. Chiaro è che quell’arbitraggio vide protagonista l’episodio molto forte legato allo scontro tra Rafinha e Pjanic. Un chiaro errore dell’arbitro, che ovviamente ci può stare, ma risulta complesso capire la decisione arrivata poi sullo stesso arbitro. Come ribadito dal collega, fu proprio questa valutazione a far mantenere alta la posizione in graduatoria tra i migliori arbitri in Italia, per Orsato. Un episodio che ancora oggi lascia parecchi dubbi, con le questioni che a distanza di due anni vengono a galla. Come ribadito, invece, dallo stesso ex arbitro Gavillucci, ci sarebbe bisogno di maggiore trasparenza dall’AIA, così da evitare ulteriori fraintendimenti sulle vicende controverse. Intanto, quello che segue, è proprio l’estratto del libro.