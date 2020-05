Diakiese, è morto l’ex calciatore del PSG: lutto in Francia, aveva solo 24 anni

Diakiese, shock nel mondo del calcio: è morto l’ex giovane del PSG

Diakiese – Morto l’ex calciatore del PSG | Una vera e propria tragedia quella che stanno vivendo i familiari di Jordan Diakiese, calciatore ex Paris Saint-Germain. Il difensore dell’AS Furiani-Agliani ha perso la vita a soli 24 anni e non sono ancora note le cause del decesso. Ad annunciare la triste notizia è lo stesso club di appartenenza, società del Championnat National 3 (terza divisione), attraverso un duro comunicato ufficiale: “Dobbiamo annunciarvi con enorme tristezza, la morte del nostro calciatore. Aveva solo 24 anni Jordan Diakiese, è morto ieri pomeriggio a Parigi. Nello scorso luglio il calciatore era riuscito a guadagnare affetto e stima, dentro e fuori dal campo. Ci lascia soli, lo staff e tutti i compagni sono tremendamente sconvolti dalla sua scomparsa. Riposa in pace”.

Diakiese aveva solo 24 anni: l’ex giovane del PSG aveva giocato anche con Coman (ex Juventus)

E’ con dolore che il suo club racconta la tragedia che ha colpito il proprio calciatore, Jordan Diakiese. Il giovane calciatore aveva disputato un lungo cammino con la maglia del Paris Saint-Germain nelle giovanili del club francese e, assieme a lui, c’erano i calciatori Coman e Augustin. Aveva lasciato poi la società transalpina nel 2015, da svincolato, approdando prima al Chaux-de-Fonds e poi al NK Rudes. Si trovava bene ora al suo nuovo club, ma la tragedia gli ha stroncato ambizioni e vita stessa.