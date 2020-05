Coronavirus, vaccino: è gara tra le farmaceutiche

Ultime Coronavirus vaccino guerra case farmaceutiche usa | Il mondo intero è messo in ginocchio a causa dell’emergenza Coronavirus. Sono tanti i mesi in cui il mondo combatte il temibile virus. Intanto, è via alla guerra tra le case farmaceutiche per il vaccino. Ogni giorno arrivano notizie positive e negative riguardo i tempi per il vaccino che sembrano sempre più lunghi del previsto. Da ogni parte del mondo è iniziata la gara alla ricerca del vaccino, con la posta in palio è altissima. Bisognerà trovare, certificare, produrre e infine distribuire un vaccino contro il Covid 19 prima di ogni altro paese. E’ una vera e propria competizione per l’economia del proprio paese da parte delle case farmaceutiche. Intanto, gli Usa incalzano la mano.

Coronavirus, gara di miliardi per il vaccino: le case farmaceutiche si sfidano

E’ proprio nei giorni scorsi che gli USA ha annunciato di aver trovato un vaccino che nelle prime fasi di sperimentazione stesse funzionando. L’America è il paese più colpito dall’emergenza Coronavirus, troppi i morti e i contagi e l’economia ora inizia a crollare. Per questo gli USA sperano di arrivare al vaccino prima di tutti per poterne avere il controllo anche in vista di una ripresa economica. Intanto, l’Organizzazione Mondiale per la Sanità, la World Bank e il G20 lanciano l’appello per la collaborazione, ma ormai è una gara dove nessuno vuole arrivare secondo. Il primo paese con il vaccino sarà il primo immune e in grado di ripartire a pieno regime.