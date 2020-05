Coronavirus, Conte: attacco di tosse, non riesce a continuare

Governo Coronavirus Conte tosse mascherina | Ieri il caos all’interno della Camera. Rissa sfiorata tra Lega e Movimento 5 Stelle a causa del duro attacco rivolto dal Movimento 5 Stelle (con Ricciardi) alla Lega in merito della sanità della Regione Lombardia. Tensione alle stelle nella giornata di ieri, poi è arrivato anche l’intervento del Premier Giuseppe Conte. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, durante il suo discorso dove ha fatto il punto della situazione con i suoi colleghi e ha spiegato come si muoverà il Governo nelle prossime settimane, è stato vittima di un attacco di tosse. Troppo fastidioso il ‘problema di gola’ del Premier che è stato praticamente impossibilitato (dopo diversi tentativi) di poter continuare. Intanto, l’opposizione, non ha perso occasione per ‘attaccare’ Conte facendo riferimento alla mancata mascherina durante l’intervento.

Coronavirus, Conte tossisce in Senato: le urla dell’opposizione sulla mascherina

Nel video pubblicato dal Corriere della Sera, si può vedere come Conte, colpito da un attacco di tosse in Senato, abbia provato più volte a riprendere il discorso. Mentre arriva l’applauso di molti colleghi, dall’opposizione non si perde occasione per intervenire, con le urla che sono chiare: “Presidente metta la mascherina!”. Dopo essere stato costretto a interrompere più volte l’intervento, il Premier ha poi dovuto fermarsi chiudendo prima del previsto il discorso.