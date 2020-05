Calcio mercato Roma, le parole del tecnico giallorosso

Calcio mercato Roma Smalling Vertonghen Lovren ultime | Paulo Fonseca, allenatore della Roma, aveva annunciato nei giorni scorsi di voler trattenere a tutti i costi Chris Smalling. Il centrale difensivo esperto arrivato dal Manchester United è diventato il faro del reparto difensivo e la Roma non vuole perderlo. Non sarà facile però, perché per il riscatto i Red Devils chiedono 20 milioni di euro e non intendono fare sconti, nonostante l’emergenza economica da Covid 19. racconta in un’intervista ai microfoni di A Bola e si sofferma su una delle trattative più controverse del mercato giallorosso, augurandosi il riscatto di Smalling e indicandone la strada. Il classe 1989 percepisce circa 3,5 milioni. Intanto la Roma ha già pronte le alternative per sostituirlo.

Calcio mercato Roma, senza Smalling si punta si Lovren e Vertonghen

La Roma è a lavoro per la prossima stagione. Tra i primi obiettivi c’è quello di trattenere Chris Smalling. Non è facile la trattativa con il Manchester United. Come spiega il Corriere dello Sport, i giallorossi non intendono accontentare gli inglesi e cedere ai 20 milioni di richiesta. La Roma ha quindi pronte due alternative che provengono sempre dalla Premier League, si tratta di Lovren e Vertonghen. Il primo è sotto contratto con il Liverpool e in scadenza 2021, la sua valutazione è di 10 milioni. Il secondo, invece, è in scadenza il prossimo 30 giugno con il Tottenham e potrebbe arrivare come colpo a parametro zero.