Calciomercato Milan, Thiago Silva può tornare di moda: serve un leader

Calciomercato Milan: Thiago Silva, tra rinnovo e ritorno in rossonero

Calcio Mercato Milan Thiago Silva | Il Milan sta attraversando una stagione parecchio problematica, e sia i risultati in campo che le vicende esterne, non hanno fatto altro che alzare un ulteriore polverone su questi ultimi anni già difficili. Chiaro di come i rossoneri vorranno attuare una sorta di rivoluzione per la prossima annata, ed è altrettanto chiaro di come ormai sia diventata quasi improbabile la permanenza di Ibrahimovic.

L’attaccante svedese sembra ad un passo dall’addio, ed è per questo che servirà un altro leader, un giocatore in grado di guidare la squadra con la sua grande esperienza. A proposito di questo non si può che nominare Thiago Silva, ex centrale proprio del Diavolo, ora in forza al PSG: il brasiliano è in scadenza, e riportarlo a Milano sarebbe un sogno oltre che un’esigenza.

Milan-Thiago Silva: affare complicato

Thiago Silva resta uno dei giocatori più emblematici nella storia del Milan, e specie in questo momento di storia così complicato per i rossoneri, sarebbe davvero un gran vantaggio poter godere ancora delle sue prestazioni. L’affare è quasi un’utopia, e gli indizi lasciati in questi ultimi giorni non fanno presagire una svolta. Si tenterà ugualmente, ovviamente fino a dove ci si potrà spingere.