Ultime Milan, Calhanoglu pronto a restare in rossonero

Calciomercato Milan Calhanoglu Rangnick | Il Milan è a lavoro per la prossima stagione. L’arrivo sulla panchina rossonera di Ralf Rangnick sembra ormai imminente. L’ex tecnico di Lipsia e Schalke 04 è pronto ad approdare in rossonero per un nuovo progetto. Intanto, cambierà molto con lui la rosa del Milan. Tanti calciatori che già sanno di dover partire e altri che sono stati confermati. Tra quelli con il futuro in bilico sembrava esserci anche il turco Hakan Calhanoglu. Ma non è così, anzi. Il calciatore turco con l’arrivo di Rangnick si ritroverebbe al centro del progetto.

Calciomercato Milan, Rangnick telefona a Calhanoglu: il turco ora resta

Con Ragninck al Milan, infatti, ci sarà la possibilità di chiudere per quanto riguarda il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Il tecnico fu vicino all’acquisto del turco già quando era al Lipsia e il calciatore vestiva la maglia del Bayer Leverkusen. Hakan ha un contratt oin scadenza nel 2021 con il Milan e con l’arrivo di Ralf Rangnick il numero 10 turco sarebbe sicuro di restare ora. Pare addirittura che il calciatore e l’allenatore abbiano già avuto una telefonata negli ultimi giorni. Hakan Calhanoglu è pronto a restare in rossonero e a farlo da protagonista. Il calciatore con il cambio in panchina resterà al centro del progetto tecnico rossonero.