Calciomercato Milan, Calhanoglu svela il suo futuro

Il centrocampista del Milan ha rilasciato un’intervista a Sky Sport nella quale si è soffermato, oltre che sul suo futuro, anche sulla possibilità che Rangnick diventi il nuovo tecnico rossonero.

Calcio mercato Milan, le parole di Calhanoglu

Questa mattina, secondo qualcuno, ci sarebbe stata anche una telefonata tra il centrocampista ed il tecnico tedesco. Pare che il calciatore abbia ricevuto delle rassicurazioni, ma stando alle sue parole, nulla è certo. Anzi, ci sarà ancora da lavorare. “Per ora penso solo alle gare che mancano per finire il campionato“, spiega Calhanoglu, “perché vorrei ricominciasse la stagione. Poi parleremo del rinnovo e vedremo assieme al mio agente il da farsi, nella speranza di trovare una soluzione“.

A dirla tutta, non si sa neanche chi sarà il tecnico la prossima stagione. Il giocatore si tiene equidistante tra i Pioli e Rangnick: “Non spetta a me decidere il prossimo allenatore. Rispetto entrambi. Con il mister ci alleniamo bene e lui è una brava persona, sia in campo che fuori. Del tecnico tedesco ho ascoltato i racconti di chi ci ha lavorato insieme“.

Ultime Milan, tutto sul rinnovo di Calhanoglu

Il suo attuale impegno col Milan scade nel 2021. Il momento per parlare di rinnovo quindi è questo. Il suo stipendio ammonta a 2,5 milioni di euro annuali: ma il discorso coi dirigenti rossoneri è incentrato soprattutto sul versante tecnico. Finché non ci saranno schiarite sulla prossima guida tecnica, sarà complicato disegnare il suo futuro.