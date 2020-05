Notizie Juventus: Zidane saluta Madrid, Sarri in pericolo?

Ultime Juventus, Zinedine Zidane verso il secondo divorzio con il Real Madrid.

In Spagna tira aria di addio. Non c’è un clima sereno al Real Madrid e la posizione di Zinedine Zidane si starebbe facendo sempre più delicata. La panchina del tecnico francese non è così salda come in passato anzi.

Secondo quanto riportato da ‘Sport’, i prossimi tre mesi dopo la ripresa delle competizioni saranno decisii per il destino al Real del francese.

Ma non è finita perchè a tener d’occhio la situazione di Zidane sarebbe soprattutto la Juventus dell’estimatore Andrea Agnelli.

Ultime Juve: Sarri in bilico

Il tecnico di Figline e la società campione d’Italia, negli ultimi giorni avrebbero confermato idee diverse sugli obiettivi per rinforzare la rosa bianconera nella prossima finestra di mercato. Sarri, con l’addio di Pjanic, preferirebbe Jorginho in mezzo al campo.

Mentre il CFO Paratici sarebbe più orientato a puntare su in profilo giovane e più duttile come Sandro Tonali che però non sarebbe un vero play ma saprebbe giocare in quella zona di campo.

Visioni diverse che, come accaduto con Allegri, potrebbero portare ad una separazione anticipata di Sarri alla Juve, soprattutto nell’eventualità in cui la ‘Vecchia Signora’ fosse eliminata in Champions League in maniera anticipata nonostante il contratto in scadenza nel 2022.