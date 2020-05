Calciomercato Juventus, Pogba sogno possibile: anche Raiola scende in campo

Calciomercato Juventus: Raiola tenta la mediazione per Pogba

Calcio Mercato Juventus Pogba Raiola | Il mercato di Serie A continua ad andare avanti, e specialmente le big del nostro campionato, si stanno attivando tantissimo per portare a termine qualche colpo importante in vista della prossima stagione. Ovviamente tra le squadre più attive c’è la Juventus, intenzionata a puntellare vari reparti, e a prendere un top nel ruolo di centrocampo. Sul taccuino di Paratici ci sono tantissimi nomi, ma il più suggestivo resta Pogba, il quale sembrerebbe essere in uscita dal Manchester United. Il francese si è già detto pronto per una nuova esperienza fuori dall’Inghilterra, e ritornare a Torino sarebbe per lui meta gradita.

La trattativa tra Juventus e Red Devils ha sempre fatto fatica a spiccare il volo, ma stavolta lo scenario può cambiare in meglio: stando a quanto riportato da Le10Sport infatti, pare che anche l’agente di Pogba, Mino Raiola, stia cercando di mediare nell’affare. Una vera e propria manna dal cielo per la Vecchia Signora.

Juventus-Pogba: ora è possibile

Pogba si sta avvicinando davvero al ritorno in Italia, soprattutto visto e considerato quanto sta succedendo nelle ultime ore. Raiola sarebbe favorevole ad trasferimento alla Juventus, e allo stesso tempo lo United avrebbe già trovato il sostituto.