Calciomercato Juventus, il messaggio di Willian per Paratici

Il brasiliano del Chelsea, al centro dei rumour di mercato in casa bianconera, ha rilasciato un’intervista nella quale ha lanciato un messaggio non solo ai Blues, ma anche ad eventuali compratori..

Calcio mercato Juve, le parole di Willian

Che la Juventus sia sul brasiliano è cosa nota. Fabio Paratici stravede per lui ed il fatto che sia in scadenza di contratto col Chelsea è un’occasione fin troppo ghiotta per non essere sfruttata. Dal canto suo, l’attaccante gongola e gioca al gatto col topo. Se infatti all’inizio del mese di maggio mostrava un certo atteggiamento di chiusura, dopo 20 giorni la situazione è totalmente cambiata.

“La situazione è complicata“, ammette l’ex Shakthar ai microfoni di Esporte Interativo, “il Chelsea non ha intenzione di modificare l’offerta di un contratto biennale, mentre io ho detto loro che cerco un triennale“.

Ultime Juventus, l’affare Willian

Una volta che un calciatore si espone in maniera così netta, le conseguenze sono chiare. Qualora arrivasse la fantomatica proposta di Abramovich, allora non ci sarebbe nessun problema. Ma se invece così non fosse, allora la Juve sarebbe la prima squadra ad approfittarne, visto che ha da tempo intavolato una trattativa con l’entourage del calciatore. Il suo stipendio ammonta a 6,5 milioni di euro all’anno: non sono pochi per un classe ’88, ma se davvero dovesse essere rivoluzione in attacco, allora lo spazio non mancherebbe.