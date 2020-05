Calciomercato Juventus, Higuain: “River Plate? Mi piace come squadra”

Calciomercato Juventus: Higuain strizza l’occhio al River Plate

Calcio Mercato Juventus Higuain | La Juventus continua il suo mercato, e continua pure il caso Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino ha il futuro parecchio incerto, e soltanto il passare del tempo potrà darci altri indizi. Il Pipita non ha vissuto una stagione entusiasmante, e la sensazione è che in estate possa partire per un’altra destinazione, magari tornando in patria. Le voci su un ritorno al River Plate si fanno insistenti ogni giorno sempre di più, e lo stesso giocatori ha continuato ad alimentarle. Queste le sue parole riportate da OneFootball:

“Il River Plate mi ha dato tutto, e soprattutto mi ha fatto diventare il giocatore che sono. Mi ha fatto comprare dal Real Madrid, ma per ora resto concentrato sulla Juventus. La squadra di Gallardo è forte ed ha tutto. Per un attaccante ci sarebbe tanto spazio e diverse soluzioni, il tecnico si è guadagnato la stima che ha”

Futuro Higuain: più Argentina che Premier

Il futuro di Higuain resta molto incerto, ma ad oggi possiamo immaginarlo più rivolto verso l’Argentina che alla Premier League. Alcune squadre inglesi lo hanno e stanno continuando a sondarlo, non si può far altro che aspettare qualche altra novità. Queste le due pretendenti.