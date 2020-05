News Juve, Higuain in uscita: spunta la Premier League

Calciomercato Juventus Higuain Newcastle Wolverhampton | Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, sembra aver concluso la sua avventura in bianconero. Dopo essere arrivato come grande acquisto dal Napoli negli scorsi anni, poi il calciatore è stato messo anno dopo anno ai margini dalla società. Fino alla scorsa estate, che da partente sicuro è diventato uno dei giocatori chiave per Sarri. Ora però sembra giunta al termine l’esperienza alla Juve. Con un contratto in scadenza nel 2021, la Juventus punta alla sua cessione nella prossima sessione di calciomercato per incassare. Dopo le voci di un suo possibile ritorno al River Plate, poi Atletico Madrid e addirittura il ritiro anticipato dal calcio, si è parlato nelle ultime ore dell’ipotesi MLS. Tra tutte queste opzioni però spunta anche la Premier League, dove il calciatore ci ha giocato di recente con la maglia del Chelsea. Il classe 1987 ora ci pensa sul serio.

Calciomercato Juventus, Higuain tra Newcastle e Wolverhampton

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, non c’è solo la MLS per il calciatore, dove c’è il DC United (squadra dove gioca il fratello). Sull’attaccante esperto argentino ci sono Newcastle e Wolverhampton. I due club inglesi riflettono sul suo acquisto. Il Newcastle con il nuovo arrivo del magnate Bin Salman in proprietà punta a una grande squadra, ma c’è anche il Wolverhampton allenato da Nuno Espirito che è pronto a rinforzarsi in vista della prossima stagione per rendersi protagonista anche in Europa.