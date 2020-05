Calciomercato Juventus: De Bruyne ha nella testa solo il Real Madrid

Calciomercato Juventus, niente Serie A per De Bruyne: il calciatore intenzionato ad andare al Real

Calciomercato Juventus – De Bruyne | Farà fatica il Manchester City a trattenere tutti i suoi gioielli al margine di questa complessa stagione vissuta in Premier League. Oltre allo stop che ha slittato tutte le competizioni, era arrivata qualche mese prima la notizia dell’esclusione dalla prossima Champions League. Inevitabilmente, l’assenza del club dall’importante vetrina europea, farà uscire diversi calciatori, che vogliono continuare a calcare gli importanti scenari della massima competizione UEFA per club. Per tale motivo, tra questi, c’è sicuramente il fenomeno belga, Kevin De Bruyne. Il calciatore potrebbe dire addio al club di Pep Guardiola, per sposare un nuovo progetto.

News Juventus: in caso di addio dal City, per De Bruyne c’è prima il Real

Il Manchester City potrebbe dire addio al proprio centrocampista, Kevin De Bruyne, e la società bianconera era pronta all’ennesimo colpo dopo quelli piazzati in successione, prima con Cristiano Ronaldo e poi con Matthijs De Ligt. Purtroppo per Agnelli, questa volta, toccherà fare i conti con le volontà dello stesso ragazzo. Stando a quel che rivelano i colleghi di Sport Bild, tra le idee del calciatore ci sarebbe prima il Real Madrid, club che da tempo corteggia la stella mondiale. La Juventus, ad oggi, rappresenterebbe un’alternativa, nonostante il suo sogno – mai nascosto – di giocare accanto a CR7.