Calciomercato Juventus: Arthur si avvicina, il motivo

Calciomercato Juventus: Arthur può arrivare

Ultime Juventus, Arthur “spunto” dal Barcellona, ora il brasiliano è più vicino. Maurizio Sarri freme, il tecnico toscano è in attesa di sapere se in estate potrà contare sul centrocampista tanto desiderato per le sue qualità di palleggio.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club spagnolo continua il pressing sul calciatore per convincerlo ad accettare la destinazione.

Le società sono d’accordo per lo scambio tra Arthur e Pjanic e De Sciglio.

E per il “sì” definitivo manca solo l’assenso di Arthur. Per questa ragione non è escluso che Quique Setien, allenatore blaugrana, in un futuro prossimo spieghi ad Arthur che lo spazio per lui potrebbe ridursi. Il biondo finora ha puntato i piedi ma nelle ultime ore ha aperto al dialogo. Una apertura significativa.

Convincere Arthur è una missione per i catalani visto che lo scambio con Pjanic e De Sciglio è fondamentale per i bilanci del Barça come della Juve.

Mercato Juve: lo stipendio può fare la differenza

Intanto i giorni sono passati e nessuno al Barcellona ha avuto la forza per provare a convincerlo. All’interno del club nessuno voleva prendersi la responsabilità di forzare la mano con il calciatore ma chiudere l’affare è fondamentale. Inoltre il calciatore dovrà valutare anche lo stipendio offerto dai bianconeri, di gran lunga superiore ai 2 milioni di euro che percepisce ora in Liga.