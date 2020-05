Calciomercato: Emerson Palmieri tra Juve e Inter

Calciomercato Juventus Emerson Palmieri Inter ultime | I club di Serie A si preparano a riprendere l’attuale stagione e gettano le basi per la prossima. Nonostante la crisi economica, i grandi club sono a lavoro per piazzare appena possibili i colpi di calciomercato. Intanto, chi potrebbe tornare in Serie A tra i tanti calciatori all’estero è Emerson Palmieri. Il giocatore italo-brasiliano ha voglia di rendersi protagonista in Italia per poter mettere essere confermato dal ct Roberto Mancini per i prossimi Europei. Il terzino mancino è in uscita dal Chelsea che ha già comunicato al calciatore che sarà ceduto senza fare troppa resistenza. Su di lui ci sono in particolare Juventus e Inter che si sfidano, ma i bianconeri ora sono pronti per l’affondo decisivo.

Calciomercato Juve: sorpasso all’Inter per Emerson Palmieri, confermato anche Pellegrini

Il dichiarato debito di riconoscenza verso Sarri aveva aperto il fronte di mercato qualche giorno fa, ora la Juventus è attiva più che mai su Emerson Palmieri: i bianconeri, come spiega Tuttosport, sono a caccia di un laterale di difesa, e l’italo-brasiliano, che con Lampard in panchina ha visto lo spazio ridursi al Chelsea, resta il preferito.

Dal Cagliari torna Luca Pellegrini

I blues chiedono per l’azzurro, in uscita da Londra, 30 milioni, e nel frattempo sono piombati su Telles del Porto, lanciando il duello con il Psg. E sempre a proposito di esterni di difesa, tornerà alla Juventus, dopo il secondo prestito al Cagliari, Luca Pellegrini. Per giocarsi le sue carte, come ha chiaramente fatto capire Mino Raiola: per l’agente del difensore, la volontà è di essere un punto fermo per la fascia in prospettiva.

La Juventus vuole Emerson Palmieri e prepara la mossa per battere l’Inter. Poco utilizzato da Lampard al Chelsea, il terzino ex Roma nei giorni scorsi ha manifestato la volontà di ritornare in Serie A e secondo Tuttosport è molto vicino a lasciare i Blues, che sono in pressing nei confronti del Porto per avere il brasiliano Alex Telles. Per battere la concorrenza dei nerazzurri Paratici potrebbe inserire il cartellino di Rabiot come contropartita.