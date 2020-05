Calciomercato: Emerson Palmieri tra Juve e Inter

Calciomercato Juventus Emerson Palmieri Inter ultime | I club di Serie A si preparano a riprendere l’attuale stagione e gettano le basi per la prossima. Nonostante la crisi economica, i grandi club sono a lavoro per piazzare appena possibili i colpi di calciomercato. Intanto, chi potrebbe tornare in Serie A tra i tanti calciatori all’estero è Emerson Palmieri. Il giocatore italo-brasiliano ha voglia di rendersi protagonista in Italia per poter mettere essere confermato dal ct Roberto Mancini per i prossimi Europei. Il terzino mancino è in uscita dal Chelsea che ha già comunicato al calciatore che sarà ceduto senza fare troppa resistenza. Su di lui ci sono in particolare Juventus e Inter che si sfidano, ma i bianconeri ora sono pronti per l’affondo decisivo.

Calciomercato Juve: sorpasso all’Inter per Emerson Palmieri, confermato anche Pellegrini

Il calciatore ha già lavorato con Maurizio Sarri al Chelsea e per questo la Juventus potrebbe essere in vantaggio sull’Inter. Come riportato da Tuttosport, la Juve è pronta a rinforzare il reparto mancino (in uscita potrebbe esserci Alex Sandro), dunque in arrivo Emerson Palmieri e la conferma di Luca Pellegrini che tornerà dal prestito al Cagliari. E’ di 30 milioni la valutazione del Chelsea per il giocatore, con i Blues che intanto si sono fiondati su Alex Telles. Paratici pensa di potersi anche giocare la carta Rabiot ed è pronto all’affondo decisivo, intanto la Juve è avanti all’Inter e sembra pronta a chiudere.