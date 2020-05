Calciomercato Inter: scambio con la Juve per Icardi, ecco chi arriva

Calciomercato Inter: Icardi pedina di scambio?

Ultime Inter, Marotta ha chiesto un calciatore alla Juventus. Come riportato da Don Balon, i nerazzurri vorrebbero chiudere un colpo dalla Juve.

Per questa ragione potrebbe tornare di moda uno scambio con Mauro Icardi se il PSG non lo riscattasse.

Il calciatore in questione è Juan Cuadrado. Il colombiano, riadattato terzino dal tecnico di Figline, resta un elemento prezioso per Sarri e l’allenatore non vorrebbe cederlo.

Per questo Sarri avrebbe bloccato ogni possibile movimento in uscita nella prossima finestra di mercato (ma non è detto che il tecnico resti). Cuadrado resta a tutti gli effetti il titolare della corsia destra dei campioni d’Italia, con De Sciglio pronto a dire addio.

Tuttavia la situazione potrebbe cambiare soprattutto se nell’affare entrasse Mauro Icardi.Marotta avrebbe provato l’affondo per il laterale classe ’88. L’ad nerazzurro ha aperto ad una possibile operazione Icardi, sempre nei desideri di Paratici e il cui riscatto del PSG è ancora da definire. La dirigenza della Continassa per non non avrebbe aperto a questa soluzione però la pista è intrigante.

Juventus, “no” ad Icardi?

Per ora la Juve, infatti, in attacco ha in mente altri obiettivi. I bianconeri non possono permettersi il pagamento del pesante ingaggio di Icardi ed il cartellino dell’attaccante nonostante Cuadrado possa far abbassare le pretese dell’Inter.