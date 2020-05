Calciomercato Inter e Juventus, senti Vidal: “Torno al Colo-Colo per vincere!”

Calciomercato Inter e Juventus, Vidal va via dal Barcellona… ma solo per il Colo-Colo!

Calciomercato Inter e Juventus, Vidal | Sono state insistenti le voci che hanno visto protagonista Arturo Vidal, calciatore ex Juventus, proprio per un ritorno in Italia. Non solo in chiave Juve, soprattutto in orbita Inter, agli ordini del suo ex allenatore, Antonio Conte. Il calciatore sta bene a Barcellona, come da lui stesso annunciato, ma occhio perché potrebbe essere arrivata al capolinea la sua avventura catalana. Dopo aver vestito in Europa le maglie di Bayern Monaco e Barcellona, dopo quella italiana della Juventus, potrebbe decidere di ritornare a casa sua, in Cile.

Ultime Inter e Juventus, Vidal si candida: “Torno al Colo-Colo per vincere”

“Torno al Colo-Colo per vincere”. E’ quanto annuncia Arturo Vidal in una diretta pubblicata sul suo canale di Instagram. Il centrocampista del Barcellona potrebbe lasciare la Spagna, tornando in Cile: “Il mio desiderio sarebbe quello di tornare al Colo-Colo per vincere campionato e Copa Libertadores. Spero di poter tornare e vincere tutto lì”. Parole da vero leader, quello che vorrebbe in campo Antonio Conte, per il proprio fitto centrocampo a cinque. Toccherà virare su altri obiettivi però perché, a quanto pare, il cileno avrebbe voglia di lasciare il Barcellona solo per poter rientrare in patria, per dar manforte al club cileno.