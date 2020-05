Calciomercato Inter, Hakimi: l’agente svela il suo futuro

Calciomercato Inter, Hakimi nel mirino: l’agente però vuota il sacco sul futuro del calciatore

Calciomercato Inter – Hakimi | Futuro svelato sul terzino del Borussia Dortmund. Il club nerazzurro, da tempo, segue Achraf Hakimi, talento del club del BVB. L’esterno di difesa marocchino è cresciuto tantissimo in quest’annata e la sua valutazione di mercato è schizzata alle stelle. La società di Milano vuole rifare le proprie fasce per la prossima annata, con Candreva e Young sempre al centro del progetto Conte, ma con Moses, Biraghi e Asamoah difficilmente confermati per l’Inter che verrà. Per tale motivo, ci sarà bisogno di rinforzare con energia le corsie del 3-5-2 di Antonio Conte.

Notizie Inter, le parole dell’entourage di Hakimi

E’ tra i nomi più gettonati del calciomercato, compreso quello dell’Inter. il futuro di Hakimi è diviso dalle diverse squadre che vorrebbero aggiudicarsi il suo cartellino. A far chiarezza sul talento del Dortmund è però il suo agente, che rivela ai microfoni di Assahifa – portale arabo -, il suo futuro: “Inter? Nessuna offerta da parte loro. Torneremo a Madrid, al Real, poi vediamo cosa succederà. Il calciatore ha negli obiettivi quello di diventare il numero uno in assoluto nel suo ruolo”.