Calciomercato Inter: colpo dal BVB, tutta la verità

Inter, a sorpresa il rinforzo per il prossimi calciomercato arriva dal Borussia Dortmund? Questa tutta la verità sull’offerta dell’Inter.

Alejandro Camaño, agente del terzino in forza al Borussia Dortumind ma di proprietà del Real Madrid Hakimi, ha parlato del futuro del giocatore giallonero e della trattativa con l’Inter.

Mercato Inter, l’agente di Hakimi: “La verità sull’offerta dei nerazzurri”

“Niente offerta da parte dell’Inter, ora la sua volontà è quella di tornare Madrid. E’ una cosa che non esiste, a fine stagione torneremo al Real Madrid. Achraf sarà il miglior giocatore del mondo, tra quelli che occupano la stessa posizione in cui gioca lui”.

Ultime Inter: ora decide il Real Madrid

Parole che lasciano poco spazio all’interpretazione. Hakimi tornerà al Real, e punta a restare nel club spagnolo. Il suo futuro sembra scritto, ma ancora si attendono sviluppi riguardo alla situazione visto che i Blancos hanno in rosa Carvajal ed il marocchino sarebbe solo una riserva. Un vero peccato per uno dei migliori laterali destri al mondo. Chissà che non sia lo stesso Real Madrid a provare a convincere il calciatore ad andare via in estate.

In realtà l’interesse dell’Inter c’è ma anche il club nerazzurro sa che la trattativa risulta molto complicata. L’inesauribile stantuffo di destra aveva impressionato i nerazzurri in Champions League .