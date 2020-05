Calciomercato Inter, Cavani nel mirino: arriva l’offerta

Calciomercato Inter: Cavani, arriva l’offerta

Calcio Mercato Inter Cavani | L’Inter continua le sue operazioni di mercato, e lo fa pensando in grande in vista della prossima stagione. I nerazzurri dovranno prendere in considerazione tante varianti, soprattutto per quel che riguarda l’attacco: Lautaro continua a trattare con il Barcellona, e l’affare sembra diretto verso la chiusura. Il Toro lascerà un grande vuoto nel reparto offensivo, e partanto il club meneghino dovrà prendere un sostituo che possa essere in grado di non solo sostituirlo, ma anche avere un impatto devastante sulla Serie A. I nomi circolati ultimamente sono stati tantissimi, ma uno in particolare ha suscitato l’attenzione di tutti: Edinson Cavani.

L’uruguaiano è senza dubbio ancora uno dei migliori centravanti in circolazione, e la sua esperienza in A fu davvero strepitosa con la maglia del Palermo prima e soprattutto quella con il Napoli poi. Portarlo a Milano non sarà facile, ma a quanto pare ci sarebbe stata già l’offerta: un biennale da 8 milioni di euro netti a stagione, così come riportato da Sport Mediaset.

News Inter: offerta Cavani, sogno Aguero

L’attacco nerazzurro subirà un grosso cambiamento, questo è ormai certo. Chi prenderà il posto di Lautaro è invece ancora un mistero, soprattutto dopo tutte le voci che ci stiamo abituando a sentire. L’offerta per Cavani ci sarebbe, intanto si coltiva il sogno Aguero.