Tweet on Twitter

Share on Facebook

Siamo in attesa del consueto bollettino della Protezione Civile: alle 18:00 di venerdì 22 maggio il punto sulla lotta al coronavirus per quanto riguarda l’Italia.

I dati della Protezione Civile

L’Italia non è ancora uscita dall’emergenza sanitaria, ma per non peggiorare quella economica ha operato una serie di aperture alle attività commerciali e permesso allo stesso tempo maggiore libertà negli spostameni alle persone.

IN AGGIORNAMENTO