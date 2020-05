Ultime Juventus, negativi tutti gli esami sottoposti ai calciatori: è UFFICIALE

Ultime Juventus – Test Coronavirus | E’ in apprensione la Juventus e il mondo tutto del calcio, in merito all’epidemia. In particolar modo, ovviamente, la società piemontese. Il club bianconero si è registrato tra i primissimi club con un caso in squadra al Covid-19, trovando in Rugani, Dybala e Matuidi la positività al test. Sono arrivate le risposte ai test sostenuti nella giornata di mercoledì e arriva finalmente la buona notizia in casa bianconera: nessun calciatore della Juventus ha il Coronavirus. Tutti gli esami sono risultati negativi. Un sospiro di sollievo dopo il difficile momento vissuto da Dybala e co., che ora possono tornare a concentrarsi sul campo.

News Juventus, il comunicato ufficiale del club sull’esito dei test

Arrivano conferme ufficiali da parte del club bianconero: la Juventus ha dichiarato di aver sottoposto al test tutti i membri del club nella giornata di mercoledì, che hanno rivelato la negatività al Coronavirus. Tra i più colpiti c’era sicuramente Paulo Dybala, ma la paura può considerarla messa alle spalle. E’ stato confermato il nuovo esito negativo, con i test che hanno dato il responso in via definitiva. Di seguito, il comunicato ufficiale apparso sul sito della società.

“In applicazione delle indicazioni della Commissione medico scientifica federale della FIGC, ieri tutto il gruppo squadra ha effettuato i test diagnostici che hanno dato esito negativo; in questi giorni riprenderà il lavoro di allenamento con gruppi più numerosi”.