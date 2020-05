Renzi minaccia Conte: “Un altro governo si trova in 15 minuti”

Ieri Matteo Renzi ha salvato il II governo Conte, votando “no” assieme ai suoi contro la mozione di sfiducia verso il Guardasigilli Alfonso Bonafede. Tuttavia la questione resta aperta, anche a sentire la minaccia dell’ex presidente del consiglio.

Renzi contro Conte, il governo è salvo (per ora)

“Una crisi oggi farebbe male al Paese“, ammette il leader di Italia Viva. Che non ha votato a favore della sfiducia a Bonafede, pur pensando che il Guardasigilli abbia sbagliato. “Il lockdown è appena finito, la disoccupazione salirà al 15%, sarebbe stato irresponsabile aprire una crisi al buio“, aggiunge. Ma ai microfoni di Repubblica, che gli chiede cosa accadrà adesso, risponde perenterio: “Premesso che non si va a votare per 3 anni, in questo Parlamento la maggioranza si forma in un quarto d’ora, ma non mi interessa arrivare lì“.

Esattamente come successo con Salvini quindi, anche questo governo può cambiare facilmente pur restando con le stesse Camere. “Anche questa volta, come ad agosto per mandarlo a casa, siamo stati decisivi“, conclude l’ex PD.

IN AGGIORNAMENTO