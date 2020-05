Tweet on Twitter

Oroscopo di domani 22 maggio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 22 maggio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Una giornata abbastanza positiva per te, dove ritroverai un po più di pace. Sei riuscito a risolvere qualche vecchia discussione, mentre sul lavoro i tuoi progetti cominciano a prendere vita. Non ti senti ancora fiducioso di te stesso al massimo, cerca di avere più autostima.

Toro. Periodo in cui sei parecchio energico, e questo ti porta a voler fare tantissime cose. Occhio però a non esagerare, soprattutto con le finanze. Ultimamente stai spendendo troppo, potresti risentirne in vista dell’estate.

Gemelli. Una giornata buona per te, dove sei felice e sereno. Nell’ultimo periodo te la stai passando piuttosto bene, e specie sul lavoro ti senti più realizzato. In amore situazione di stallo, ma non temere: a breve ci saranno diverse novità.

Cancro. Non farti trascinare in cose più grandi di te, soprattutto con gli amici. Sei un tipo tranquillo, ma a volte ti fai condizionare troppo, spesso anche rischiando di imbatterti in pericolo. Sul lavoro ti manca l’ultimo passo, fallo.

Leone. Sei parecchio stressato, il lavoro è stato tanto e non ti sei fermato un attimo. Ora è arrivato il momento di godersi un po di relax, questo fine settimana dedicalo a te stesso.

Vergine. Sei una persona calma e pacata, ma qualcosa ti ha fatto innervosire. Dosa la rabbia e riparti da 0, sei una personalità molto forte mentalmente, non lasciarti sopraffare dall’avventatezza.

Oroscopo Paolo Fox 22 maggio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Periodo di ripartenza, e parlo di lavoro. Dopo un periodo veramente difficile, cominci a vedere la luce in fondo al tunnel. Alcune insicurezze però, in amore, ti tormentano.

Scorpione. Sei molto turbato a livello sentimentale. Alcune coppie hanno bisogno di relax. I dubbi restano, attenzione per le questioni di carattere pratico. Giove aiuta un buon recupero.

Sagittario. Evita le polemiche e le discussioni, tutta l’attenzione dovrà essere concentrata sui tuoi progetti e sul tuo lavoro. Le stelle saranno dalla tua parte.

Capricorno. Ti senti da giorni fuori gioco e nervoso, è sotto gli occhi di tutti ma non te ne rendi conto. Sei stato estremamente frettoloso nei legami e nelle relazioni interpersonali. Quando si è stanchi si rischia di fare qualcosa di sbagliato.

Acquario. Le stelle indicano che domani sarà un giorno da dedicare al riposo. E’ il momento per sfruttare a tuo vantaggio un giorno di riposo per ripartire. Apriti alle relazioni, riprendi a vivere.

Pesci. E’ un momento abbastanza complicato per te, tutto sembra andarti storto, e rischi di esplodere. Per evitare tutto questo, cerca di mantenere la calma e non lasciarti trasportare dalle brutte emozioni.