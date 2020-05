Torino, Cairo: “Ripresa campionato? Ho tanti dubbi. Niente playoff e playout”

Notizie Torino: Cairo sulla ripresa del campionato

Notizie Torino Cairo | La ripresa del campionato è un obiettivo tanto agoniato quanto difficile da gestire, specie considerati i tantissimi dubbi che attorniano la vicenda. A giugno dovrebbe essere la ripartenza dei calendari, ma moltissimi addetti ai lavori tra Presidenti e vertici alti, continuano a non essere per niente fiduciosi. Tra questi anche Urbano Cairo, patron del Torino che ha voluto dire la sua ai microfoni di Radio1. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione:

“Ripresa del campionato a giugno? Per me è molto complicato, i giocatori faranno fatica e avranno paura di infortunarsi. Ho votato per la ripresa come hanno fatto gli altri, ma ho tatni dubbi a riguardo. Giocare a porte chiuse? Lo spettacolo sicuramente non ci sarà come sempre, ma si rischia che accada questo anche la prossima stagione. Nuova stagione a settembre? E’ tutto molto complicato, non basterebbero i giorni di riposo e soprattutto si andrebbe ad accavallare anche l’Europeo”

Cairo sui playoff e playout

Cairo si è poi espresso anche sulla possibilità di finire la stagione tramite playoff e playout. Tanti dubbi anche qui, con lo stesso pensiero avuto da Preziosi, il quale ha parlato nelle ultime ore. Niente cambiamenti in corso delle regole.