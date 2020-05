Notizie Inter, nuovi tamponi: tutti negativi

Ultime Inter | Buone notizie dal centro Suning. Come riportato dall’Ansa, in mattinata, dopo l’esito negativo di tutti i tamponi a cui squadra e staff tecnico si sono sottoposti ieri, sono ripresi gli allenamenti.

Per i calciatori questo era il terzo controllo in meno di un mese. Il gruppo si è ritrovato sotto gli ordini di Conte. Tutti presenti alle sedute facoltative in attesa del via libera all’inizio del campionato.

Antonio Conte riparte quindi, dopo due mesi e mezzo di stop, con gli allenamenti collettivi.

Dopo una fase che ha visto protagonisti i calciatori impegnati in allenamenti individuali iniziati cominciata l’8 maggio scorso, la squadra nerazzurra può tornare a giocare insieme.

A tutti gli effetti è cominciata per l’Inter una nuova preparazione prende il via. Tutti i giocatori sono a disposizione, anche chi ha dovuto gestire lunghi infortuni come ad esempio il centrocampista Sensi.

Inter: rispettato il protocollo del Comitato

La squadra continuerà a svolgere l’attività sportiva rispettando scrupolosamente il rigoroso protocollo approvato dal Cts, sottoponendosi periodicamente ai tamponi per valutare lo sviluppo di eventuali sintomi.

Anche Conte, dopo due mesi e mezzo di stop, torna in campo. Domani la squadra si ritroverà la mattina ad Appiano con il pallone.