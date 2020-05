Genoa, Preziosi contrario ai playout: “Le regole non si cambiano in corsa”

Notizie Genoa: Preziosi sull’ipotesi playoff e playout

Notizie Genoa Preziosi | Il Coronavirus ha senza dubbio avuto un impatto devastante sul calcio, e soprattutto in Italia sono arrivati parecchi problemi scaturiti dalla pandemia. Il calendario è stato sospeso, e sebbene adesso ci siano diverse speranze per ripartire, i dubbi continuano ad essere tanti. In particolar modo ci si chiede il come possa riprendere il tutto, o per meglio dire con quali cambiamenti. L’ipotesi di ricorso agli spareggi sia per le zone alte che per quelle basse della classifica è infatti tornata d’attualità negli ultimi giorni per volere del numero uno della FIGC Gabriele Gravina.

Questa possibilità è dettata dal fatto che potranno esserci tante difficoltà nel completare il campionato, e pertanto l’idea playoff e playout è un qualcosa di concreto. Molti presidenti e addetti ai lavori sono però in disaccordo, e tra questi c’è Preziosi, patron del Genoa. Stando a quest’ultimo non è ammissibile un cambiamento di regole in corsa. La notizia è riportata da Secolo XIX.

Serie A: ecco come dovrebbe ripartire

Intanto, tra dubbi e polemiche, la Serie A si appresta a ripartire, e nelle ultime ore i vertici alti si sono messi a lavoro per stilare il protocollo. Ecco quanto programmato dalla FIGC per terminare la stagione.