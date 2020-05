Notizie Brescia, paura in sede per una fuga i gas

Ultime Brescia, paura nella sede delle Rondinelle. Attimi di preoccupazione oggi nella sede dalla società.

Per fortuna nessuna conseguenza per i 10 dipendenti del Brescia costretti oggi ad abbandonare la sede di via Solferino a causa di una fuga di gas nella palazzina.

Tutto è successo dove sono ospitati gli uffici del club. Anche il presidente Massimo Cellino è dovuto scendere in strada per seguire da lì l’intervento dei Vigili del Fuoco, durato circa un’ora e mezza.

Notizie Brescia: non è un buon momento

Per fortuna il peggio è stato scongiurato ma per purtroppo non è un momento facile per il Brescia. Tra l’emergenza in città per il virus, la posizione della squadra in classifica e la “sparizione” di Mario Balotelli, la squadra vive un momento molto delicato.

A proposito dell’attaccante, infatti, Super Mario non si è ancora fatto vedere al campo di allenamento di Torbole. Dalle parole sulla sua tecnica allo scontro infuocato con Chiellini, Balotelli ha sempre fatto parlare di se in questi giorni fino a…sparire. Il calciatore, infatti, è l’unico del Brescia a non essersi ancora presentato agli allenamenti facoltativi nemmeno per un giorno. Un pessimo segnale anche se l’attaccante non ha mai nascosto di non voler tornare a giocare in piena emergenza.